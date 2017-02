Muziek / Concert

Er is een nieuw Spinvisalbum in aankomst: Trein/Vuur/Dageraad. Voor Erik de Jong om die reden de popzalen afgaat, is er eerst een theatertour. Vandaar dat we vanavond luisteren naar een uitstekend Spinvisconcert met theatrale trekjes.

Als de drummer in zijn kinderjaren niet tegen een vriend had gelogen dat hij kon drummen, was hij hier niet geweest. Als kleine dingen anders waren verlopen, had niemand van het publiek deze donderdag gezeten waar zij of hij zit. De redenen dat Erik de Jong (Spinvis) zijn liedjes op papier zette zoals hij deed, hangen van toeval aan elkaar.

Toeval, toeval en nog eens toeval

Toeval dus, dat is het thema van het concert met theatrale trekjes dat Spinvis in de Utrechtse Stadsschouwburg speelt. Het zit overal in verweven. Op de achtergrond komen door een computer bij elkaar gebrachte foto’s voorbij. Als twee afbeeldingen elkaar aanvullen of juist een contrast vormen, is dat toeval. Tussendoor vinden vraaggesprekken plaats met De Jong en zijn bandleden, waarin naar voren komt hoe toevalligheden een hoofdrol spelen in al hun levens.

Spinvis is niet alleen gefascineerd door de toevalligheden die ieders leven bepalen. Het boeit hem ook hoe toevallig bij elkaar gezette woorden of plaatjes vanzelf een verhaal vertellen. Neem bijvoorbeeld de woorden Trein/Vuur/Dageraad. (Niet) geheel toevallig de naam van zijn aankomende album. Het zijn drie woorden die De Jong zomaar samenbracht en waaruit alle nummers van het album voortkwamen. Dat we vanavond luisteren naar de single ‘Hallo Maandag’ en albumtrack ‘Dageraadplein’ is dan ook, je raadt het al, toeval.

Uitstekende uitvoeringen

Toch draait het vanavond vooral om de muziek. De Jong heeft een sterke band om zich heen verzameld, die zijn gelaagde popliedjes uitstekend uitvoert. Bekende Spinvisklassiekers als ‘Bagagedrager’ en ‘Ik Wil Alleen Maar Zwemmen’ hebben een nieuw maar herkenbaar jasje gekregen. Daardoor sluiten ze aan bij de algehele sound van de avond, waarin zingende zagen en trombones langskomen en een subtielere rol voor electronica is weggelegd.

Met die nieuwe plaat komt het verder wel goed. De nieuwe nummers bevatten wederom uitstekende arrangementen, aansprekende melodieën en een enkele keer een gezonde portie chaos. En laten we de kenmerkende, altijd indrukwekkende Spinvisteksten niet vergeten.

Nu snappen we het wel

Het enige minpuntje zit hem uiteindelijk toch in de rode draad van het optreden, het toeval. Dat thema wordt aan het begin van de show subtiel in het geheel verwerkt. Bij de laatste twee vraaggesprekken verdwijnt die subtiliteit. Vooral wanneer bandleden een paar keer expliciet noemen dat gebeurtenissen uit hun leven ‘toeval’ zijn, ontstaat een ‘nu snappen we het wel’-gevoel.

Het is een kleinigheidje in een verder meer dan geslaagd concert. Van de bekende tot de gloednieuwe nummers, De Jong en zijn band overtuigen nummer na nummer. Spinvis behoort na meer dan vijftien jaar nog altijd tot de Nederlandse top en dat berust heus niet alleen maar op toeval.