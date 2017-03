Film / Films

In Gold willen twee schavuiten de wereld bij de neus nemen. Met geld van sponsors gaan ze naar Indonesië om een goudader te vinden. Er werken veel arbeiders in de goudindustrie die dromen over een miljoenenvondst, maar in het vinden van een ader die een fortuin oplevert slaagt vrijwel niemand. Kennie Wells (Matthew McConaughey) is een harde werker en droomt van rijkdom. Maar, zal Wells slagen waar anderen falen?

McConaughey en regisseur Stephen Gaghan wilden Gold op locatie filmen. Ze trokken naar Thailand om tijdens de moesson beelden te schieten. Het kamp van de gouddelvers werd in de bergen ingericht, waarna de regen dagelijks met bakken uit de lucht kwam. Thailand bleek gemakkelijk voor Indonesië te kunnen doorgaan. Na het draaien van een scène was er slechts een droge handdoek en geen luxueuze camper. De ontberingen die Wells moet doorstaan bij zijn zoektocht naar goud zijn echt.

Afzichtelijk kapsel

McConaughey liet zich een afzichtelijk kapsel aanmeten en groeide zo’n vijfentwintig kilo om een uitpuilende buik mee te kunnen torsen. Na Dallas Buyers Club wilde de succesvolle acteur opnieuw een grootse rol neerzetten. Als kenner van de lokale gebruiken werd Edgar Ramirez gevonden. Hij speelt de rol van Michael Acosta, de geoloog die de gebruiken in de wereld van gouddelvers in Indonesië kent, overtuigend. Wells en zijn kompaan trekken samen de jungle in en gebruiken het geld van de sponsors voor een risicovolle tocht.

Iggy Pop

Gold is een goed gespeelde, wat voorspelbare avonturenfilm. In de trailer van bijna twee minuten zijn alle hoogtepunten uit de honderdeenentwintig minuten durende film te vinden. De vijfentwintig extra kilo’s en het afzichtelijke kapsel van McConaughey maken in Gold weinig indruk. De haardracht en de puilende buik doen vooral denken aan Christian Bale in American Hustler. De film heeft verder wat opmerkelijke bijzonderheden. Iggy Pop kreeg voor titelsong Gold zijn eerste Oscarnominatie. Hij nam het nummer op met Danger Mouse. De soundtrack, die zeer de moeite waar is, bevat verder tracks van Television, Pixies, Orange Juice en New. Verder zijn er wat veteranen in bijrollen te zien. Zo zeg Craig T. Nelson de vader van Wells geloofwaardig neer en speelt Stacey Keach een industrieel waarbij de gouden tanden van het filmdoek blikkeren. Het zijn leuke details in een film die verder vooral amusement opleveren. Gold passeerde overigens grotendeels de filmprijzen. Het is een vaardig gemaakte film maar ook niet meer dan dat.