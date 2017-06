Film / Films

In The Promise wordt een historisch verhaal verteld. De Armeense genocide in de jaren 1915 – 1918 is een bijna onbesproken deel van de Eerste Wereldoorlog en is niet eerder zo duidelijk in beeld gebracht. Een Armeense jongeman werkt in 1914 als apotheker in Istanbul en wil medicijnen studeren. Met geld van zijn aanstaande schoonvader kan hij de studie volgen in Constantinopel. Michael Boghosian reist op een ezeltje naar de metropool. Hij trekt in bij zijn oom en tante, mensen met aanzien die leden van alle betrokken partijen bij de Eerste Wereldoorlog ontvangen op feestjes.

The Promise is een film die is gemaakt met geld van de twee jaar geleden overleden Armeens-Amerikaanse filantroop Kirk Kerkorian. Deze zakenman verdiende zijn geld met het uitbaten van casino’s in Las Vegas. Kerkorian liet de film maken zonder inmenging van een grote studio en contracteerde twee sterren voor de hoofdrollen. Regisseur Terry George kon aan het werk met Oscar Isaac en Christian Bale.

Liefdesverhaal

Isaac speelt de Armeense student geneeskunde Michael Boghosian, Bale is de Amerikaanse journalist Chris Myers, werkzaam voor persbureau Associated Press. Bij zijn familie ontmoet Michael de gouvernante Ana en wordt verliefd. Ana heeft een verhouding met Myers. Tijdens alle liefdesperikelen, raken er steeds meer landen betrokken bij de oorlog. Naast het liefdesverhaal is The Promise vooral de geschiedenis van de etnische zuiveringen binnen de Armeense bevolking tijdens de oorlogsjaren. Ontsnappen is voor de Armeniërs slechts mogelijk door de bergen in te trekken. Met weinig wapens en soms niets meer dan stenen verdedigen ze zich.

Slachtoffers

The Promise verhaalt over de slachtoffers van de oorlog. De Duitse overheersers moorden zonder aanzien des persoons. Michael gaat op zoek naar zijn familie. Hij reist terug per ezel. Tijdens zijn reis komt hij Myers en Ana tegen. Wanhopig probeert het drietal Armeense vluchtelingen te helpen, maar ze strijden tegen een Turkse overmacht die steun krijgt van de Duitse strijdkrachten. Vanuit historisch perspectief vertelt de film een gitzwart verhaal over onderdrukking en volkerenmoord. Terry George vertelt dit aan de hand van een romance tussen een Franse gouvernante, een Amerikaanse journalist en een Armeense student. Er wordt niet of nauwelijks ingegaan op mogelijke politieke oorzaken en motieven van de genocide.

In de film werkt het Turkse leger samen met de Duitse onderdrukker en zijn alle Turkse soldaten kille moordenaars. Kort gezegd zijn alle Turken en alle Duitsers slecht. De vechtende Armeense soldaten en burgers fungeren als kanonnenvlees en zijn slachtoffers die empathie opwekken.

Studio

Met het geld van producent Kirk Kerkorian is The Promise een mooi gemaakte, maar tamelijk eenzijdige film geworden. De strijd in Turkije was een voetnoot in de oorlog en krijgt een terechte plek op het witte doek. Het is jammer dat er niet meer aandacht is besteed aan de politieke motieven van de strijd tussen enerzijds de Armeniërs en anderzijds de Duitsers en de Turken. Een belangrijk verhaal uit de geschiedenis van Europa haalt het witte doek, maar doet dat jammer genoeg vooral aan de hand van drie verliefde karakters.