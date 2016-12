Film / Films

Regisseur Damien Chazelle maakt snel naam in Hollywood. Voor Guy And Madeline On A Park Bench (2009) schreef hij het script en klom in de regisseursstoel. In 2014 maakte hij verder naam met Whiplash. Het verhaal voor de met prijzen overladen film was door Chazelle op papier gezet. In La La Land geeft Chazelle de musical een hernieuwde plaats in de bioscoop. Het verhaal, het decor, de muziek, de dansscènes en de romantische verhaallijn zijn de elementen die elke bioscoop met Kerstmis en de weken erna zullen verwarmen.

Mia droomt van een carrière als actrice, maar serveert in een koffiehuis. Pianist Seb wil een eigen jazzclub, maar speelt in troosteloze restaurants om de financiële eindjes aan elkaar te knopen. Mia haat jazz en Seb is wars van de leugenachtige complimenten die in Hollywood elk gesprek domineren. Mia en Seb zijn allesbehalve een voor de hand liggend stel, maar natuurlijk lopen de twee elkaar tegen het lijf. La La Land is daarna een film met twee verhalen. In de belangrijkste verhaallijn dralen de geliefden, kiezen ze voor de carrières en komen elkaar alleen bij toeval tegen. In het andere verhaal leidt de ontmoeting naar een gelukkige verhouding. De kijker ziet steeds delen van de ontwikkelingen binnen beide relaties. Pas aan het einde van de film zijn er beelden van wat een gelukkig huwelijk had kunnen zijn. De carrières zijn geslaagd, maar het in het persoonlijke leven ontbreekt het echte geluk.

Droom

La La Land begint met een grootse dansscène. Los Angeles staat stil op een van de snelwegen rond de stad. Uit elke auto stapt op een goed moment een danser, een zangeres, een jongleur, een muzikante of een acteur. De kijker komt ogen en oren tekort om de choreografie, de teksten, de muziek en alle knipogen naar de musicalsuccessen uit het verleden te zien. Na dit adembenemende begin schakelt regisseur Chazelle naar de dagelijkse besognes van diezelfde mensen. Emma Stone (Mia) is een overtuigende serveerster maar als actrice minder indrukwekkend. Na elke screentest volgt een afwijzing. Met vallen en opstaan gaat ze op zoek naar succes en erkenning. Ryan Gosling (Seb) is een talentvolle pianist die vooral van jazz houdt. In de decemberweken speelt hij lijsten met overbekende kerstnummers in restaurants. Mia wordt door Seb op het spoor van een solo-optreden gezet. Door de toevallige ontmoeting durft Seb na te denken over het najagen van zijn eigen droom. Het leven, zo merkt hij, is meer dan een vlug verdiende dollar. Elk leven verdient een droom. In La La Land verwezenlijken twee mensen de dromen over een carrière en zien de kans op een geweldige relatie over het hoofd.

Chazelle heeft er voor gekozen de film in vier seizoenen te laten spelen. Hij heeft hiermee verhaaltechnisch een slimme zet gedaan en kan daarmee stappen in de tijd zetten. In de laatste scenes komen beide verhaallijnen, de dansscènes, de muziek, de dromen en de teleurstellingen bij elkaar en lopen de mogelijkheden van een gelukkig en een open einde door elkaar. La La Land is tot de laatste beelden een film om ademloos naar te kijken.

Plezier

La La Land is halverwege vorig jaar in Amerika uitgekomen en overladen met nominaties en prijzen. Emma Stone en Ryan Gosling zijn overtuigende hoofdrolspelers. Bovendien lijkt het duo met veel meer dan plezier te spelen. Een groter compliment voor acteerprestaties is niet mogelijk.

Natuurlijk komt in de film ook het seizoen winter voorbij. Het is maar een paar scenes kerst in de film. Voor de filmbezoeker in Nederland is La La Land twee uren lang een van de betere kerstcadeaus dit jaar. Voor de weken na de feestdagen is er geen beter vermaak te vinden.