Muziek / Album

Het is niet zo moeilijk om je, zodra je de eerste klanken van het openingsnummer ‘Shahmaran’ tot je laat komen, terug in de tijd te laten werpen naar Portishead’s Dummy uit 1994. Sevdaliza doet echter dingen in haar muziek, zoals aan het slot van het derde nummer ‘Marilyn Monroe’, die te tegendraads zijn voor het begin van de jaren negentig. Daarmee is ISON wel degelijk een album dat past in de tijdsgeest van 2017.

Ze grijpt je bij je lurven

Laten we bij het begin beginnen. Het album opent met ‘Shahmaran’ en grijpt je als luisteraar direct bij je lurven. Je wordt even teruggeworpen naar de jaren negentig om zo direct weer in het huidige jaar te belanden. In een tijdsbestek van zo’n vijf minuten laat Sevdaliza haar hele kunnen horen: een trip-hop geluid dat eindigt in een orkestraal slot. Het volgende nummer, ‘Libertine’, dompelt ons weer vrolijk onder in de sound waar het album mee opende. Met veel wisselingen in de instrumentale benadering gaat het van harde beats met instrumentale reverse loops naar bezwerende klanken uit de keyboards. De zang van Sevdaliza voert als een vaste component de boventoon. De machtige klanken van strijkers zweven tussen alle toonaarden door.

Meer dan alleen muziek

Er is eigenlijk maar één belangrijk makke aan dit album: dat is dat je, als het afgelopen is, blijft zitten met een gevoel naar meer. Je hebt de neiging om het album direct opnieuw op te zetten en je andermaal te laten verwennen door de klanken van deze bijzondere kunstenaresse. Ja, zo mogen we Sevdaliza best betitelen, want als we een beetje dieper graven dan ontdekken we dat ze niet alleen actief is in de muziek, maar ook beeldend met video stevig aan de weg timmert. 3D-technieken zijn deze dame niet vreemd. Kijk hiervoor bijvoorbeeld eens naar de video van het nummer ‘Marilyn Monroe’.

Het maakt me wel enorm nieuwsgierig hoe ze haar kunst live gaat weergeven. Tot op heden kan ik nog geen gelegenheid vinden waar we dat kunnen gaan bewonderen. De nieuwsgierigheid moet daarom nog even beteugeld worden.

Na vele keren luisteren naar dit prachtige album is al snel duidelijk dat we te maken hebben met een tijdloos album, dat net als het voornoemde album de tand des tijds zal doorstaan, omdat het een soort tijdscapsule lijkt, waarin we ons kunnen wentelen om te genieten binnen de eigen wereld, die Sevdaliza ons voorschotelt.