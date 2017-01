Film

Wat heeft John gedaan? Daar mag de kijker in het Zweedse drama The Here After lang naar gissen, maar door zijn publiek steeds nieuwe brokjes informatie toe te werpen houdt regisseur Magnus von Horn de kijker toch bij de les.

In het begin van The Here After zien we hoe de introverte John na lange tijd een gesloten instelling verlaat. Zijn vader haalt hem op en ietwat onwennig neemt hij weer zijn intrek in het ouderlijk huis, waar vader en een jongere broer samenwonen.

Jagten

Dat John iets ernstigs heeft gedaan, blijkt uit de reacties van familie, dorpsbewoners en klasgenoten. De vader van John heeft last van woede-uitbarstingen, een bezoekster in een supermarkt vliegt John naar de keel, leerlingen en ouders protesteren tegen de terugkeer van John naar zijn oude school.

Thematisch zou je The Here After verwant kunnen noemen aan de Deense filmhuishit Jagten, waarin we ook het onvermogen, het zwijgen en de opgekropte agressie zien van een gemeenschap in de omgang met een tragedie. De Zweedse variant blijft wel iets killer en afstandelijker, mede dankzij het verstilde camerawerk van de Pool Lukasz Zal (Ida).

Beklemmend

Uiteindelijk is de aard van de misdaad niet moeilijk te raden. Zeker wanneer we John zien binnendringen in een vreemd huis waar hij blijkbaar bekend is, en hij een verlaten meisjeskamer bezoekt.

Dat uitstellen van de ware feiten voelt wat gekunsteld. Maar als portret van een gemeenschap die niet kan omgaan met rouw en vergeving is The Here After zeker geslaagd. Wie een Scandinavische thriller verwacht zal teleurgesteld zijn. De film is eerder beklemmend dan spannend.