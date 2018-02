Film / Films

Het zevenduizend pagina’s tellende dossier oftewel de Pentagon dossiers, waarin het dramatische verloop van de oorlog staat beschreven, zijn bekend bij het Witte Huis en worden niet gedeeld met journalisten en het Amerikaanse volk totdat journalist Daniel Ellsberg, die schrijft voor The Washington Post, de stukken in handen krijgt. De film speelt zich af vlak voor het Watergate-schandaal waarna Nixon moest aftreden. Deze affaire werd eerder op briljante wijze verfilmd in All the President’s Men (1976) van regisseur Alan J. Pakula.

Slagvaardig

In The Post, geregisseerd door Steven Spielberg, zijn Meryl Streep en Tom Hanks de grote namen. Streep speelt Katharine Graham, de eerste vrouwelijke krantenuitgever van The Washington Post. Ze is een wat weifelende vrouw, die moeilijk tot beslissingen komt en vooral adviezen opvolgt van invloedrijke politici. Pas wanneer de persvrijheid in gevaar wordt gebracht, lukt het haar deze adviezen in de wind te slaan. Ongekend slagvaardig steunt ze hoofdredacteur Ben Bradlee, een rol van Tom Hanks.

Redacteur Ellsberg reist met de koffer vol documenten naar The Washington Post. Natuurlijk wil de redactie van de krant de leugens in het landsbelang onthullen. Maar, de wraak van de regering Nixon kan de krant hard treffen. Uiteindelijk hakt Katharine Graham, na een dreigement van Nixon de knoop door. Ze gaat akkoord met de wens van de redactie. Vrijheid van meningsuiting is belangrijker dan een plek aan de tafel van de president.

Langzaam

The Post komt langzaam op gang. Omdat Spielberg de thuissituaties van de twee hoofdpersonen wil schetsen, komt de dynamiek van de redactie van The Washington Post wat mager uit de verf. De regisseur concentreert zich vooral op mannelijke adviseurs van Graham. Dat levert veel gesprekken en weinig spanning op. Regisseur Spielberg heeft gekozen voor een wat brave vertelling over de strijd tussen het Witte Huis en The Washington Post. Tom Hanks stroopt af en toe de mouwen op en vecht voor persvrijheid. Meryl Streep speelt haar rol met de nodige overtuiging, maar dat is in 2018 niet genoeg om haar Oscarnominatie te verzilveren. The Post verhaalt wat saai over een belangrijke periode in de Amerikaanse geschiedenis. Goed dat het is vastgelegd, jammer dat het zo stoffig is gedaan.