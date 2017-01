Bos Theaterproducties – De Jeugd Van Tegenwoordig en Eric Holman – Watskeburt?! – de musical

Theater / Voorstelling

Watskeburt in theaterwereld? Nou, de langverwachte ‘anti-musical’ Watskeburt?! – de musical is eindelijk in de schouwburg te zien. Deze voorstelling komt zo hard, deze voorstelling komt zo hard! Waarom? Het is één groot schouwspel vol droge humor, gekke dansjes, onverwachte licht- en geluidseffecten en hits die ervoor zorgen dat het vanbinnen gaat tintelen. Helaas zijn Willie, Vjèze en Faberyayo zelf niet aanwezig, maar vervangen enkele fluffy poppen hen.

De Nederlandse rapformatie De Jeugd Van Tegenwoordig staat bekend om haar vreemde songteksten en gekke elektro-deuntjes. Na hun debuutsingle Watskeburt?! kregen ze veel bekendheid en vele grote hits volgden. Een musical is de kroon op hun werk. Of eerder gezegd, een parodie op de Jeugd en een ode aan de magische krachten van drugs. In Watskeburt?! – de musical wordt het muzikale brein achter de Jeugd, Bas Bron, gekidnapt door AuSchurk. Vjèze Fur, Faberyayo en Willie Wartaal gaan op zoek naar hun producer en krijgen hulp van de sensuele Manon. Wanneer ze in de coffeeshop van Oom Dennenboom zijn, belanden ze echter in een bad trip…

Alle gekken verzamelen

Watskeburt?! – de musical is één bijeengeraapt zooitje van onwaarschijnlijke gebeurtenissen en wezens. De fantasie van de Jeugd is eindeloos. Deze musical getuigt van hun creativiteit: de dialogen staan vol met flauwe, scherpe grappen en unieke scheldwoorden. De rappers kregen zelfs televisie- en radiopresentator Hans van Willigenburg zover om als auctoriële verteller op te treden. Middels voice-overs vertelt Van Willigenburg allemaal weetjes, die totaal uit de context zijn gehaald, en ook voert hij zogenaamde interviews met de Jeugd.

Krankzinnigheid ten top

Een voorstelling met poppen klinkt nou niet bepaald… aantrekkelijk. De poppen in Watskeburt?! – de musical mogen er dan wel uitzien als de muppets – kleine, aandoenlijke handpoppen met grote ogen en neuzen – maar ze zijn veel leuker én totaal niet kinderachtig. Zes acteurs, gekleed in het zwart, brengen de poppen beurtelings tot leven. Dat doen ze zó goed, dat je het gevoel hebt dat de Jeugd er zelf bij is. De geest van de Jeugd blijft gedurende de voorstelling aanwezig. Zo vormen de liedjes van de Jeugd een rode draad in de musical. Klassiekers als Sterrenstof, Manon en Get Spanish worden met veel bombarie – en voornamelijk véél geluid – uitgevoerd. De acteurs zijn van alle markten thuis: ze vormen één koor, dansen zich in allerlei bochten en brengen ondertussen de poppen tot leven. Het klinkt chaotisch en dat is het ook, maar het is een fijne drukte. Dat de voorstelling totaal krankzinnig zou worden, was uiteraard te verwachten. De Jeugd staat erom bekend dat ze fervente drugsgebruikers zijn en een ‘krijg-toch-allemaal-de-klere’-houding naleven.

De Jeugd Van Tegenwoordig was dan ook – in samenwerking met Eric Holman – verantwoordelijk voor het eindproduct. Het publiek is dan ook duidelijk gekomen voor de gekke scènes die ze aanbieden. Er wordt flink wat afgelachen en dat is niet zonder reden. De kostuums en personages zijn zo absurd, dat ze meteen op je lachspieren werken. Zo is er coffeeshopeigenaar Oom Dennenboom, een dennenboom die zich een palmboom voelt, en AuSchurk, de slechterik die de Jeugd uit de hitlijsten wil verstoten. Gekleed in een belachelijk groen pak brengt AuSchurk enkele smartlappen ten gehore. Hiermee weet hij het publiek naar zijn hand te zetten: iedere bezoeker moet gaan staan, klappen en wuiven. Het lijkt soms net een concert en dat komt ook door het decor. De acteurs spelen tegen een achtergrond van felle kleuren en een rotsachtige installatie. Ook wordt er continu met het licht gespeeld en raakt de toeschouwer verwonderd bij de aanblik van de lichtshow.

Feestje bouwen

Op alle fronten is Watskeburt?! – de musical geslaagd. De hoogtepunten zijn de flauwe grappen, de snelheid en de interactie met het publiek. De toeschouwers zijn soms ook het mikpunt van spot en worden voor de gek gezet. Dat heeft alleen maar een gunstig effect, aangezien je als toeschouwer niet wordt vergeten. Deze musical is een feest voor iedereen, voor zowel de spelers als de bezoekers, en er zal nog lang over nagepraat worden. Er zouden meer van dit soort musicals moeten komen. De rappers en musicals blijken namelijk een ‘gelukkig huwelijk’. Daarbij is De Jeugd Van Tegenwoordig een goede publiekstrekker en zorgen ze ervoor dat de jonge generatie – circa 18 tot 26-jarigen – ook eens een stap zetten in de Schouwburg. Dit legt misschien het enige probleem van deze voorstelling bloot: de musical richt zich duidelijk op één doelgroep. Iedereen boven de respectabele leeftijd van 60 jaar zal deze voorstelling wegdoen als ‘flauw’. Om met een positieve noot te eindigen: het ‘feest’ Watskeburt?! – de musical gaat nog een tijdje door tot 15 april.