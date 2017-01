Film / Films

Is zij een liefhebbende vrouw of een doortrapte landverraadster? Is hij een betrouwbare man of een schofterige geheim agent? In Allied is niets wat het lijkt en heeft iedereen een geheim. De toeschouwer blijft heel lang in het ongewisse. Overwint de liefde of het landsbelang?

Allied is een film met meerdere verhalen en voor de kijker even zovele invalshoeken. Natuurlijk is er de bioscoopbezoeker die in de stoel antwoorden wil op de vragen over spionage, verraad en liefde. Dan is er de filmliefhebber die wil zien of Brad Pitt eindelijk weer eens een overtuigende rol speelt in een film die de kassa’s laat rinkelen. Als laatste is er de roddelrubrieken lezende filmfan. Is Allied de reden van het einde van Brangelina? Heeft de filmromance met tegenspeelster Marion Cotillard het huwelijk van Pitt en Angelina Jolie ontwricht? Garandeert een bezoek aan de film een antwoord op al die vragen? Alleen de laatste vraag is met een simpel “nee” te beantwoorden!

Romantiek

Max Vatan, een rol van Brad Pitt, werkt bij de Amerikaanse geheime dienst en wordt in 1942 gestationeerd in Frans-Marokko. De geheim agent spreekt zijn talen, kan met diverse wapens overweg en ziet er meer dan aantrekkelijk uit. Hij krijgt de opdracht de Duitse ambassadeur te doden en wordt gekoppeld aan de Franse verzetsstrijdster Marianne Beausejour (Cotillard). De twee agenten houden zich aan de wetten van het werk, dus spelen ze voor de buitenwereld verliefdheid en genegenheid. Romantiek brengt elke opdracht in gevaar.

De film is geregisseerd door Robert Zemeckis. Hij is bekend van Back To The Future en Forrest Gump. De cineast mag graag citeren uit grote films uit het verleden en knipoogt naar films die succesvol waren. In de openingsscène van Allied daalt een parachutist neer in de Marokkaanse woestijn. De verwijzing naar The English Patient ligt er dik bovenop. De aankleding van de scènes daarna doen denken aan een film als Casablanca. Pitt heeft een maatpak van Humphrey Bogart aangemeten gekregen en Marion Cotillard heeft de jurk van Ingrid Bergman in haar filmgarderobe gevonden. Het levert al met al vermakelijk kijkplezier op, maar het is af en toe wat gemakkelijk gekopieerd.

Bogarts kostuums

Allied is een met de nodige vaart gemaakte romantische avonturenfilm. De door Zemeckis geschoten scènes zijn groots en klassiek. Toch kan de film niet in de schaduw staan van de films waar de regisseur uit citeert. Allied heeft de aankleding van Casablanca, maar niet de overtuigende rollen; de rolprent heeft de sterren voor een groots oorlogsdrama maar niet het nagelbijtende verhaal. Na de laatste beelden is er voor de kijker lichte teleurstelling. Allied is uiteindelijk weinig meer dan goed gemaakt vermaak. Er mist bovendien chemie tussen de hoofdrolspelers. Zemeckis doet een dappere poging met een vrijscène in de woestijn, maar het is niet alleen het zand dat tussen de twee agenten schuurt. Cotillard stapt te weinig in de rol van oorlogsheldin en Pitt krijgt de kostuums van Bogart niet in beweging. Zo is er in Allied meer te zien dan te beleven.

Gek genoeg verraadt de trailer van de film al enkele geheimen. Het advies om de film te gaan kijken zonder eerst de trailer te zien is voor de hand liggend.