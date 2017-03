Film / Films

In 1976 mocht Jessica Lange in de handpalm van een van de poten van Kong zitten. De blondine ontroerde de grote aap, die halsoverkop verliefd werd op de jonge vrouw. Het dier werd van een verlaten eiland naar New York gehaald en sloeg de stad aan gruzelementen. Lange probeert de aap tevergeefs te redden. In de rol van actrice Dwan is ze lang de vertrouwelinge van King Kong, die te pletter slaat na een val van het World Trade Center. Voor Kong: Skull Island werd er gezocht naar een actrice die ‘het beest’ kon verleiden.

In Kong: Skull Island staat na ongeveer een minuut Kong levensgroot in beeld. Er is geen verrassing, geen suspense en geen opgebouwde spanning. Het dier is veel meer dan levensgroot en leeft als een koning op het wonderlijke eiland, dat nog niet is betreden door de mens. In 1973 stuurt een geheime organisatie een expeditie op pad om een mysterieuze diersoort op te sporen. De fotografe van het team is niet blond, maar wel aantrekkelijk. Op Skull Island treft ze dieren aan die onbekend zijn, angst aanjagen en ontembaar lijken. Binnen de groep soldaten en wetenschappers ontstaat een tweespalt. Een deel van de werkers wil ontsnappen, een ander deel gaat de strijd aan met de aap.

Suspense

De eerste versie van King Kong verscheen in 1933. Bij latere films over de grote aap werd het verhaal geactualiseerd, maar was er altijd een rol voor de vrouw die het dier verleidde. Echt spannend was het verhaal verder niet, maar het duurde even voor het publiek mocht zien hoe groot Kong was. De vrouw werd niet vermoord en aan het einde van de film ging de aap dood. King Kong was voorspelbaar en vooral leuk vanwege de speciale effecten. Kong: Skull Island verschilt niet heel veel van vroegere versies, maar heeft zelfs niet de suspense van een onbekend dier.

Kwaad

De avonturen van de Amerikaanse expeditie kosten nogal wat mensenlevens. De strijd met Kong en de andere roofdieren is hard en dodelijk. De legerexpeditie heeft de beschikking over veel wapens en helikopters. De kogels lijken de dieren geen kwaad te doen en de vliegmachines worden met gemak uit de lucht geplukt. Keer op keer is er een confrontatie die in veel gevallen door de roofdieren wordt gewonnen. De leden van de expeditie kunnen zich redden door met een boot over een rivier de enige uitweg te zoeken. Of de mensen de weg zullen vinden is een deel van de zeer magere plot. Wat betreft het einde van het verhaal is er ook nauwelijks sprake van spanning. Zo goed als alle verhaalwendingen zijn voorspelbaar.

Spanning

Kong: Skull Island is een avonturenfilm met veel monsters en actie. De makers van de film hebben echter geen moment de wens gehad de toeschouwer in spanning te houden. De gevechten tussen mens en dier zijn hard en fraai in beeld gebracht, maar er is geen moment onduidelijkheid over de afloop.

Origineel

Kong: Skull Island is amusement. Niet meer en niet minder. Er is weinig tijd gaan zitten in het schrijven van een origineel verhaal, er zal geen Oscar zijn voor de special effects. Van de twee sterren die 8Weekly eraan geeft is er een voor de aap en een voor Brie Larson als blondine.