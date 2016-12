Eivør @ Paradiso, Amsterdam

Muziek / Concert

Het is alweer de derde maal dat Eivør in Nederland is. Deze keer is het haar gelukt om het beroemde podium van Paradiso te bestijgen. De kleine zaal is vlak voor het optreden helemaal uitverkocht!

In een paar jaar tijd is populariteit van de Faeröerse zangeres aardig gegroeid. Met een aanvangstijd van tien uur in de avond en een strikte duur van één uur (zo bleek later bij de toegiften) wordt Eivør jammer genoeg aardig aan banden gelegd. Toch weet deze dame een zeer overtuigende, foutloze en indrukwekkende set neer te zetten voor haar samengedromde fans.

Hoogtepunt

Met twee albums van het jaar 2015 in de bagage is het niet zo moeilijk om een strakke set aan muziek samen te stellen die heel actueel is. Eivør laat dan ook voornamelijk muziek van deze albums komen. Het grootste deel komt van het Engelstalige album Bridges. Slechts een tweetal composities speelt ze van het Faeröerse album Slør, een enkel nummer van een van haar andere albums

Het concert wordt geopend met ‘Remember Me’ dat direct een hoogtepunt uit het oeuvre van Eivør genoemd mag worden. De compositie ligt lekker in het gehoor, vooral door de combinatie van melodische en ritmische aspecten die ons zelfs bij een eerste keer luisteren bijna vanzelf doet meezingen. Geleerden kunnen boeken vol schrijven over hoe een liedje dat met je doet, al levert dat geen kant en klaar recept op om een hit te schrijven.

Het grootste deel van de avond bestaat de bezetting uit drummer Høgni Lisberg en toetsenist, bassist Mikael Blak die beiden ook de achtergrondvocalen voor hun rekening nemen. De multimuzikale Eivør zelf speelt akoestische- & elektrische gitaar, ukelele, voettrom en een inheemse trom. Haar geschoolde stem klinkt daverend over de liedjes van haar hand heen. De twee singer-songwriters die bij andere shows meestal een voorprogramma voor hun rekening nemen, zingen nu bij slechts twee liedjes mee ter uitbreiding van de band. In het prachtige ‘Bridges’ horen we Marius Ziska en Allen Tausan kort samen met Eivør zingen; bij ‘Goin Home’ is de hoofdrol voor Ziska terwijl Eivør een ondergeschikte rol speelt.

Bijzondere ervaring rijker

Dat Eivørs bekendheid in Nederland aan het toenemen is, bewijst de zaal als ze begint te juichen bij het inzetten van haar haar liedjes. Dat geldt niet alleen voor het onmiskenbare ‘Trollabundin’ dat op het jongste album opnieuw werd opgenomen. Het origineel stamt van haar oude album Krakan. Eén van de mooiste momenten van het optreden is het tweede nummer wat ze in haar moedertaal zingt. ‘Mjørkaflókar’ gaat tekstueel over de vele soorten mist die men op de Faeröereilanden kent. Toch laat Eivør niet veel aan het toeval over en laat ons genieten van ‘True Love’, met als afsluiter van de avond ‘Falling Free’ terwijl er duidelijk naar de klok gekeken wordt, omdat het uur er meer dan ruim op zit.

Na het optreden neemt Eivør voldoende tijd voor een ontmoeting met haar fans, voor een praatje en natuurlijk voor het uitdelen van de handtekeningen. Met opnieuw een bijzondere ervaring en prachtige muziek naklinkend, verdwijnen de fans weer langzaam in de drukte van de Amsterdamse straten.