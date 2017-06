Film / Films

Manolo is een 73-jarige Spanjaard die graag tochten onderneemt. Bij de wandelingen neemt hij de ezel Gorrion en de hond Zafrana mee. Manolo praat honderduit tegen de dieren en oefent Engels via zijn walkman. Tellen tot tien en zinnetjes ter begroeting kosten hem de grootste moeite. “Hello, nice to meet you. What is your name?” is een zin die in stukken moet worden gehakt. Pas dan kan de Spaanse bejaarde de woorden nazeggen.

De droom van Manolo is het lopen van de Trail Of Tears in Amerika. Deze mars werd in 1838 door de Cherokee-indianen gelopen bij de gedwongen deportatie naar Oklahoma. Manolo is een wat mopperende, bejaarde wandelaar, maar ook een zakenman met grote dromen. Hij belt met vervoersmaatschappijen en bedrijven die hem zouden kunnen sponseren. Dat hij zijn dieren wil meenemen naar Amerika stuit bij bureaucratische instanties op ongeloof en onwil.

Eenvoudig

Chico Pereira filmt het verhaal in lange shots. De bioscoopbezoeker ziet af en toe vanuit het perspectief van de ezel Gorrion de wereld. In de soms minuten durende scènes wordt een eenvoudig verhaal verteld. De ezel is een huisdier en een vriend, de hond is het luisterende oor. Verder wordt de oude man omringd door een bezorgde dochter, een waarschuwende huisarts en een vervoersbedrijf zonder service. Maar, Manolo laat zich niet uit het veld slaan.

Quichot

De Spanjaard is een eigentijdse Don Quichot en durft grote wensen te hebben. Om hem heen zijn slechts mensen die hem afremmen en waarschuwen. Tijdens zijn lange trektochten maakt hij gedichten, zingt de tango, oefent de Engelse taal en heeft zorg voor zijn dieren. De ‘anciano’ laat een matige gezondheid en bureaucratische organisaties zijn dromen niet verstoren.

Inspirerend

Na Pablo´s Winter uit 2012 is Donkeyote de tweede film van regisseur Chico Pereira. In beide films bepalen oudere mensen hun eigen weg en slaan waarschuwingen van bezorgde familieleden of instanties in de wind. Pereira filmt deze mensen met groot respect en veel gevoel voor humor. Voor de bioscoopbezoeker is het een voorrecht om een stukje mee te lopen met een inspirerende, oudere man.