Walking Distance is het speelfilmdebuut van Alejandro Guzman Alvarez. De Mexicaanse regisseur maakte vooral nieuwsprogramma’s voor televisie. Distarcias Cortas (Walking Distance) verscheen in 2015 en heeft sinds dat jaar een prachtige verzameling prijzen op diverse filmfestivals binnengehaald. De opening van de film is al memorabel en confronterend. De brede rug van Fede is frontaal in beeld. Voor het aandoen van zijn shirt neemt hij de tijd. Na meer dan een minuut trekt hij met veel moeite het kledingstuk over zijn hoofd. De toon voor Walking Distance is gezet. Lange shots, geen close-ups en alles in een tempo dat de aan obesitas leidende Fede kan bijhouden. Het leven is geen lolletje voor de man die bij elke stap en beweging meer dan 200 kilo moet meetorsen.

Ontroerende anekdote

Regisseur Alvarez was voor het verhaal van Walking Distance op zoek naar een acteur die hoofdpersoon Fede zou kunnen spelen. Via via kwam hij Luca Ortega op het spoor. Ortega drumt niet alleen in San Pascualito Rey, hij schrijft ook nummers voor de in Mexico beroemde groep.

Alvarez: “We set up a meeting and Ortega agreed to be part on the condition that he also be the composer for the movie. I had to do a test first. (-) He did it perfectly and very naturally. It was fantastic from the first take. But we did another take and he did it even better.”

Het is een bijna ontroerende anekdote. De bezoeker in de bioscoopstoel wil na de eerste beelden Fede helpen, de dikke wandelaar de stoep op en af helpen, over de drempel van de winkel duwen en gunt de eenzame man het plezier van de fotografie.

Fotorolletje

In de fotozaak ontmoet hij Paulo, de zoon van de eigenaar. Paulo is vooral geïnteresseerd in strips en klanten onderbreken zijn leesplezier. Hij maakt een uitzondering voor Fede, omdat Fede met een bijna antiek rolletje de winkel binnen schuifelt. Paulo heeft plezier in de dikzak en verkoopt hem een digitale camera. Fede maakt foto’s van zijn huiselijke omgeving. Zijn zwager en winkelbediende Paulo volgen de nieuwe interesse op de voet en zorgen ervoor dat de leefwereld van de amateurfotograaf groter wordt. Walking Distance is het sterke debuut van regisseur Alejandro Guzman Alvarez. De keuze voor Luca Ortega is gewaagd en pakt bijzonder goed uit. De steun voor fotograaf Fede krijgt hij in eerste instantie alleen van zijn zwager Ramon en zijn vriend Paulo. Maar, na elke voorstelling zal het ledental van zijn fanclub groeien. Walking Distance is een film met een eenvoudig verhaal en bijzondere hoofdpersonen. Alvarez heeft dat met veel affectie, talent en vakmanschap gefilmd.