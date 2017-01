Film / Films

Acteur Ben Affleck droeg het idee van een onvervalst gangsterepos al een aantal jaren met zich mee. De acteur Affleck wilde in een scherp gesneden pak een wapen leegschieten en alleen maar raak mikken. De regisseur Affleck wilde een groots verhaal over de criminaliteit in de jaren van drooglegging van de vorige eeuw verfilmen. En, als producent van Live By Night pakte Affleck er ook nog een derde rol bij.

Ben Affleck heeft een carrière om trots op te zijn. Al in 1997 haalde hij samen met vriend Matt Damon een Oscar op voor het scenario van Good Will Hunting. Vervolgens scoorde hij in 2012 een tweede beeldje voor de regie van Argo. Alleen als acteur overtuigde de Amerikaan nog niet. Met Live By Night wil hij als regisseur, producent én acteur scoren. Helaas slaagt Affleck er niet in deze drieslag overtuigend over de finishlijn te brengen.

Vrije voeten

In Live By Night floreert de kleine criminaliteit. De Eerste Wereldoorlog is achter de rug en de soldaten zijn terug in het land. Voor de ondernemende veteranen zijn er vooral kansen in de kleine misdaad. Goklokalen worden met grote regelmaat overvallen, al is de buit vaak niet meer dan een paar honderd dollar. Joe Coughlin (Ben Affleck) houdt zich bezig met deze klussen. De vrijgezel leeft gewetenloos en vooral tijdens de nachtelijke uren.

De vrijersvoeten van Coughlin zijn echter niet bestand tegen de avances van het liefje van een maffiabaas. Na de eerste ontmoeting tussen de twee tortelduifjes volgt de ene na de andere voorspelbare scène. De crimineel doet regelmatig succesvolle klussen en stijgt op de ladder van de maffia. Het verliefde stel bedrijft de liefde, meestal geheel gekleed in de auto, de slaapkamer en in het vakantiehuis. De Ku Klux Klan gooit wat brandbommen, maar het stel is onaantastbaar. De successen van Coughlin worden steevast gevolgd door blunders en keer op keer heeft hij zijn vader, die een hoge positie bij de politie in Boston bekleedt, nodig om uit de gevangenis te komen. Deze ziet met lede ogen hoe zijn zoon in de poel van criminaliteit verzuipt.

Zouteloos einde

Voor Coughlin is er in elke stad een volgende misdaad, zijn er nieuwe vrienden en is er na ieder succes de zoveelste ondergang. Halverwege Live By Night is er geen enkele verrassing meer en sleept de film zich tenslotte naar een voorspelbaar en zouteloos einde.

Live By Night heeft niet het machtige verhaal om de kijker in spanning te houden. Het verhaal van Dennis Lehane is niet het sterkste fundament voor een spannende film. De film heeft een goede cast, maar geen diepgravende rollen die in de kroeg bewonderend zullen worden nabesproken. Maar ook door de herhalingen in het script, zal de film mager scoren. En hoewel de film prachtig is aangekleed, heeft Affleck bij de verdeling van de Oscars dit jaar niets te zoeken. Kritische journalisten zullen mogelijk de pennen diep in de azijn dopen; het is makkelijk om Live By Night als een mislukking neer te sabelen. Ben Affleck wilde een gangsterfilm maken, maar koos jammer genoeg voor een script zonder verrassingen. Uiteindelijk haalt alleen de producent Affleck een ruime voldoende.