Film / Films

Bowen is door zijn vader verstoten en heeft alleen kennissen die op straat leven. Maatschappelijk werkster Val blijft in hem geloven. Ze regelt een huis, een plek in het methadonprogramma en maakt duidelijke afspraken. Zo vlak voor Kerstmis lijkt het de goede kant op te gaan. Een van de eerste dagen in zijn nieuwe huis wandelt er een kat door het keukenraam naar binnen. Het dier is licht gewond en Bowen gaat naar een dierenarts in de buurt. Hij wordt verwezen door een vriendelijke buurvrouw. Niet alleen betaalt hij de kosten voor de medicatie, hij neemt het dier de eerste paar dagen in huis om te verzorgen. De egoïstische ex-junk mag niet meer in de eerste en de tweede plaats aan zichzelf denken, maar heeft de zorg voor de kat.

Covent Garden

Het verhaal van de straatmuzikant Bowen en de kat Bob is waargebeurd. James Bowen schreef met A Street Cat Named Bob een bestseller. Ook zijn tweede boek The World According To Bob was een groot succes. De rode kater ging zelfs mee naar signeersessies. Bowen speelt nog steeds zijn zelf geschreven nummers rond Covent Garden in Londen en Bob vergezelt hem nog iedere dag.

In de film raakt James Bowen bij een gevecht op straat zijn huisdier kwijt en dreigt hij af te glijden naar hernieuwd drugsgebruik, maar kan het aanbod van de lokale dealer weerstaan. Hij overwint alle ellende en Bob komt door het keukenraam weer binnengelopen. Zelfs met de familie lijkt alles in het reine te komen. Een uitgeefster ziet foto’s op de sociale media langskomen van een straatmuzikant en een rode kat en besluit contact op te nemen. Veel zo niet alles keert ten goede in deze feelgood-film met af en toe een onverwacht kartelrandje.

Aanstoot

A Street Cat Named Bob van regisseur Roger Spottiswoode is een film voor het hele gezin. Mogelijk zullen ouders hun kinderen willen behoeden voor de scènes waarin James afkickt, maar ook in het echte leven is Kerstmis niet altijd een feest met sneeuw en een nuchtere kerstman. Na de verkoop van de twee boeken in meer dan vijfentwintig talen is er nu de film. Het verhaal op het witte doek is soms een tikje voorspelbaar en de gesprekken tussen James en Bob af en toe wat kinderlijk. Het is een kniesoor die daar aanstoot aanneemt. A Street Cat Named Bob is een leuke film over vriendschap en de liefde voor een huisdier. Daarbij krijgen thema’s als verslaving, armoede en maatschappelijke hulpverlening een terechte plaats.