In het weekend van 13 & 14 januari 2018 wordt er in het cruiseschip SS Rotterdam een groots Murakami festival georganiseerd. Wil je daarbij aanwezig zijn?

Murakami-fans opgelet: in het weekend van 13 & 14 januari 2018 wordt er in het cruiseschip SS Rotterdam een groots Murakami festival georganiseerd ter ere van zijn nieuwe roman De moord op Commendatore. Zijn nieuwe roman verschijnt in twee delen: deel 1 verscheen op 1 december 2017 en deel 2 wordt tijdens het Murakami Weekend gepresenteerd.

Met lezingen van onder anderen Jelle Brandt Corstius, Georgina Verbaan, Ellen Deckwitz, Niña Weijers en Auke Hulst, en muzikale optredens van onder meer Benjamin Hermans, Jules Deelder en The Kik, is dit een festival dat je niet wilt missen.

8WEEKLY mag twee kaarten weggeven voor het zaterdag-programma. Maak kans door de volgende vraag te beantwoorden:

Wat deed Murakami voor hij schrijver werd?

A. Hij had een hardloopwinkel

B. Hij was eigenaar van een jazz-café

C. Hij was een boeddhistische priester

Stuur je antwoord naar boeken@8weekly.nl. Deelnemen kan tot 1 januari 2018.

