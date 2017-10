Prijsvraag

Van 11 tot 15 oktober vindt Het Arab Film Festival plaats in Rotterdam. Wil jij hierbij aanwezig zijn?

Het Arab Film Festival trekt je uit je comfort zone naar alle uithoeken van de Arabische wereld, van Marokko tot Oman. Prikkelende speelfilms, korte films en documentaires voeren je mee naar Egypte, Syrië en Irak en laten je zien wat mensen daar meemaken: liefde, humor en vriendschap maar ook oorlog en vlucht. Het Arab Film Festival toont je wat je nog niét wist over het Midden-Oosten, of waar je al eens van gehoord hebt, maar dan van dichtbij.

8Weekly verloot in samenwerking met het Arab Film Festival 2 vrijkaartjes voor de openingsfilm Ali, the Goat and Ibrahim.

Wil jij hierbij aanwezig zijn? Beantwoord dan de volgende vraag:

Ali, the Goat and Ibrahim is een onwaarschijnlijke roadtrip met veel verrassingen. Met wie zou jij graag een roadtrip willen maken en waarom?

Stuur jouw antwoord voor 10 oktober door naar het volgende emailadres: toprak@8weekly.nl