WIN! Kaarten voor 40UP Zomerfestival 2017!

Prijsvraag

40UP: 24 juni in Utrecht en 1 juli in Eindhoven

Verdeeld over twee edities presenteert 40UP Zomerfestival een programma met wereldartiesten voor liefhebbers van pop- en dansmuziek van de afgelopen veertig jaar. In Utrecht gaat op zaterdag 24 juni de meeste aandacht uit naar Kool & The Gang en een week later, op zaterdag 1 juli, sluit Golden Earring het festival af in Eindhoven.

De eerste succesvolle editie in Utrecht werd vorig jaar uitgebreid naar een tweede locatie in Eindhoven. Dit jaar verhuist de editie van Utrecht naar een nieuw terrein met meer mogelijkheden: Grasweide Papendorp. Op het hoofdpodium spelen onder andere Kool & the Gang en treedt Roberto Jacketti & The Scooters op. Het geluid van de 40UP DJ’s waaronder Erik de Zwart en Alex van Oostrom, met de bijbehorende videoclips, vind je in de mooie sterrentent en wie wil dansen op een wat sneller tempo kan terecht bij de Upbeats area. Verder breidt het festival dit jaar verder uit met diverse foodtrucks, festivaltheater en een echte Oud-Hollandsche zweefmolen.

In Eindhoven keert het festival terug op Strijp S, waar het Ketelhuisplein omgebouwd wordt tot één groot feestterrein. Alle artiesten treden op in een volledige bezetting op een imposant buitenpodium. Liveconcerten met onder andere VOF de Kunst, de 14-koppige Amerikaanse formatie Earth, Wind & Fire Experience met als frontman mede-oprichter Al McKay en als afsluiter niemand minder dan Golden Earring vullen de dag. Daarnaast worden zij in de tenten afgewisseld door de 40UP DJ’s voor een dampend dans-feest.

Wat moet je doen om kaarten te winnen? Vrijwel niets! Stuur vóór 19 juni een mail naar prijsvraag@8weekly.nl onder vermelding van 40UP-prijsvraag met daarin je contactgegevens en waarom jij naar dit festival uit kijkt. Uit de beste inzendingen verdelen we 2×2 kaarten voor Utrecht en 2×2 kaarten voor Eindhoven! Het 40UP Zomerfestival duurt van 12.00 tot ongeveer 23.00. Meer informatie via www.40upzomerfestival.nl