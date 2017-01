Prijsvraag

De band Molino is meer dan ze lijkt. Met een denderende fanfarebezetting van de in Nederland gevestigde internationale groep, putten de bandleden uit invloeden van avant-garde, britpop, folklore en zelf gecomponeerde muziek. De vocals en elektronica geven de composities extra kracht met rare grooves en jazzinvloeden die samenkomen in een denkbeeldige stijl en je meenemen naar het land van Elsewhere. Dit leidt tot ongewone, complexe en zeer creatieve spanningen wat tot uiting komt in de experimentatie, improvisaties en de verhalen. De band won al de Pitch competitie van het Grachtenfestival in Amsterdam, gaf een uitverkocht concert in het Amsterdamse Goethe Instituut, stond in de finale van The Records van de Keep an Eye foundation en speelde onder andere op Festivals als So What’s Next en het Oranjewoud Festival.

Molino’s debuutalbum Tales from Elsewhere werd in december 2015 uitgebracht onder het label QFTF. Dit voorjaar verschijnen er nieuwe singles. De nogal opmerkelijke, nieuwe videoclip bij de single ‘Stupid Things’ werd door Molino gemaakt in samenwerking met de Duitse filmmaker Lukas Eylandt en het Rotterdamse KOBE collectief. Het nummer en de video zijn vandaag officieel uitgebracht! De video kun je hieronder bekijken.

Indie-Classical Festival

Cross-Linx is een jaarlijks, reizend indie-classical festival, opererend vanuit het hoofdkwartier in Eindhoven/Noord-Brabant, waarin avant-garde pop en hedendaagse gecomponeerde muziek elkaar ontmoeten, inspireren en beïnvloeden in spannende concertformules. Het festival vertrekt vanuit Eindhoven naar Rotterdam, Amsterdam en Groningen en kijkt daarbij niet alleen figuurlijk buiten de gebaande paden; het festival presenteert het muzikale avontuur ook op onverwachte plekken binnen de concertzalen.

Op eerdere edities passeerden o.a. Nils Frahm, Patrick Watson, Son Lux, Ólafur Arnalds, The National, Mark Lanegan, Nico Muhly, Owen Pallett, Squarepusher, Efterklang, The Ex, José González, My Brightest Diamond, Spinvis, Bryce Dessner, Andrew Bird en Yann Tierssen de revue. Zij werkten samen met gezelschappen zoals Asko|Schönberg, Metropole Orkest, Lunatree, Holland Baroque Society en Amsterdam Sinfonietta.

Jij kunt dit feestje op het podium mee beleven, samen met nog veel meer andere leuke acts. 8WEEKLY geeft twee kaarten weg voor elke locatie van Cross-Linx (2 – 5 maart – Eindhoven, Groningen, Amsterdam & Rotterdam). Het enige wat je hoeft te doen om kans te maken, is de volgende vraag zo creatief mogelijk beantwoorden voor 1 februari:

Omschrijf de persoon die in de clip de hoofdpersoon de worst geeft!

Stuur het antwoord op naar prijsvraag@8weekly.nl en feest mee met Molino op Cross-Linx!

Bandleden Molino

Axel Schappert – Tuba

Alistair Payne – Trumpet

George Hadow – Drums

Linus Kleinlosen – Saxophones

Matthias Ingiberg Sigurdsson – Electronics, Clarinet, Vox

Oliver Emmitt – Trombone, Vocals